شكرا لقرائتكم خبر الأمن اللبناني يدعو المواطنين لنبذ الكراهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إلى الوحدة الوطنية ونبذ العنف والكراهية لإعلاء شأن لبنان، مؤكدا أن الحرية هي ضمانة لبنان التعددي، والمتنوع سياسيا وطائفيا وثقافيا ومناطقيا.

وقال في احتفال خلال وضعه حجر الأساس لمبنى دائرة أمن عام بيروت الجديد قبل يوم من إحالته إلى التقاعد، «لا معنى للبنان من دون حرية ولا وجود له، ولا حياة للبناني خارج فضاء الحرية».

وأضاف «بالحرية انتصرنا على الإرهاب والفتن وعلى كل معاد للوطن، وبالحرية انتصرنا على العدو الإسرائيلي، وبالحرية يجب أن نحصن وحدتنا اللبنانية ونعيد البناء على أسس ثابتة».