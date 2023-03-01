الأمن اللبناني يدعو المواطنين لنبذ الكراهية

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وقال في احتفال خلال وضعه حجر الأساس لمبنى دائرة أمن عام بيروت الجديد قبل يوم من إحالته إلى التقاعد، «لا معنى للبنان من دون حرية ولا وجود له، ولا حياة للبناني خارج فضاء الحرية».
وأضاف «بالحرية انتصرنا على الإرهاب والفتن وعلى كل معاد للوطن، وبالحرية انتصرنا على العدو الإسرائيلي، وبالحرية يجب أن نحصن وحدتنا اللبنانية ونعيد البناء على أسس ثابتة».
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