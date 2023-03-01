شكرا لقرائتكم خبر 14 ألف مستفيد من مساعدات الجسر السعودي لسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 11.156 بطانية و11.156 مرتبة إسفنجية في مدينة الباب وبلدة جنديرس بمدينة عفرين، التابعتين لمحافظة حلب في سوريا، استفاد منها 14.082 من متضرري الزلزال، بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

ويأتي الدعم ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

على صعيد آخر، وزع المركز حقائب مدرسية على طلاب وطالبات أبناء اللاجئين السوريين في محافظة الزرقاء بالأردن.