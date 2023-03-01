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14 ألف مستفيد من مساعدات الجسر السعودي لسوريا

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 11.156 بطانية و11.156 مرتبة إسفنجية في مدينة الباب وبلدة جنديرس بمدينة عفرين، التابعتين لمحافظة حلب في سوريا، استفاد منها 14.082 من متضرري الزلزال، بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

ويأتي الدعم ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

على صعيد آخر، وزع المركز حقائب مدرسية على طلاب وطالبات أبناء اللاجئين السوريين في محافظة الزرقاء بالأردن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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