شكرا لقرائتكم خبر 14 ألف مستفيد من مساعدات الجسر السعودي لسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي الدعم ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.
على صعيد آخر، وزع المركز حقائب مدرسية على طلاب وطالبات أبناء اللاجئين السوريين في محافظة الزرقاء بالأردن.
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