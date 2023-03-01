شكرا لقرائتكم خبر طارق صالح: الحوثي مشروع قذر لا بد من استئصاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح الدعوة إلى توحيد الصفوف في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية، وقال خلال زيارته مدينة تعز للمرة الأولى منذ بدء الحرب «إن المرحلة تلزم جميع الأطراف اليمنية بتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات السابقة التي مكنت ميليشيات الحوثي من إسقاط مؤسسات الدولة وتفجير الحرب في البلاد».

وأضاف «مشروع الحوثي مشروع قذر لابد من استئصاله من خلال توحيد الصفوف والاصطفاف الوطني نحو تحرير الوطن، وسيبدأ ذلك من مدينة تعز منبع الثورة».

وأردف «ستبقى تعز الرافعة السياسية لليمن ومنها وبها سيكون تحرير الوطن من الميليشيات الحوثية المتخلفة، ولفت إلى اعتزام الحكومة الشرعية تأهيل محطة المخا الكهربائية لتعود للخدمة في أقرب وقت لأجل رفد المدينة بالتيار الكهربائي والتخفيف من معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن مطار تعز في المخا سيقدم خدماته لكل مواطن يمني يريد السفر».

من جهة أخرى، أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان استمرار ميليشيات الحوثي في انتهاكاتها بحق الأربعة الصحفيين المختطفين في سجونها والتي وصلت إلى منعهم من التواصل مع أسرهم، وحرمانهم من حقهم المكفول قانونا.

وتمنع الميليشيات عن الصحفيين الأربعة وهم: عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي وحارث حميد الاتصال بأقاربهم منذ أغسطس الماضي أو السماح لهم بالزيارة منذ سبتمبر 2020».

ووفقا لبيان منظمة رايتس رادار ومقرها امستردام، أن حق الاتصال والزيارة مكفول قانونا بموجب المادة (30) من قانون السجون اليمني الذي ينص على «أن تمنح للمسجون تسهيلات لمقابلة أسرته وذويه وأصدقائه واستلام المراسلات والرد عليها واستلام التحويلات المالية وإعادة تحويلها».

وأكدت المنظمة أن إصرار ميليشيات الحوثي على حرمان المختطفين من حقوقهم الإنسانية يعد تحديا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية والقيم والمبادئ الإنسانية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.

وفي سياق الانتهاكات الحوثية، أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيات الحوثي في صنعاء جلسة النطق بالحكم بقضية أربعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والذي كان مقررا نهاية الأسبوع الجاري، وقال المحامي وضاح قطيش في منشور له على «فيس بوك» «إنه تم تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية المومري ورفاقه بسبب مرض رئيس المحكمة دون تحديد الموعد القادم للجلسة».

وتحاكم الميليشيات منذ نحو شهرين الناشطين على اليوتيوب أحمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي، بعد اختطافهم على خلفية انتقادهم تفشي الفساد في صنعاء.

من جانب آخر قتلت أم وطفلها، جراء انفجار لغم حوثي، بمحافظة مأرب، وقال المرصد اليمني للألغام «إن أما وطفلها قتلا، نتيجة انفجار جسم حربي؛ وذلك أثناء رعيهما الماشية (أغنام) في منطقة العامرية بمديرية حريب محافظة مأرب.

وأوضح أن مديرية حريب تعد واحدة من أكثر المديريات في مأرب ملوثة بالألغام التي زرعها الحوثيون، والذخائر المتفجرة والمقذوفات من مخلفات الحرب، ووفقا لمشروع رصد الأثر المدني، تسببت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي زرعها الحوثيون بسقوط أكثر من 9 آلاف ضحية في صفوف المدنيين منذ بداية الحرب.

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