شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل آرسنال لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، آرسنال لمواجهة نظيره إيفرتون، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن عشر، برصيد 21 نقطة.

ويرغب آرسنال الفوز في هذا اللقاء، من أجل اقتناص الثلاث نقاط، وتوسيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي، الذي يتواجد في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط.

تشكيل آرسنال لمواجهة إيفرتون

وجاء تشكيل آرسنال لمواجهة نظيره إيفرتون، في بطولة الدوري الإنجليزي، كالآتي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل سانتوس، صاليبا، بن وايت.

خط الوسط: جرانيت تشاكا، جورجينيو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، بوكايو ساكا.