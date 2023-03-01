شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. مُفاجأت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره ولفرهامبتون، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، ليفربول لمواجهة نظيره ولفرهامبتون، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد ولفرهامبتون في المركز الخامس عشر،برصيد 24 نقطة.

ويسعى ليفربول للفوز في هذه المباراة، من أجل محاولة إرضاء جماهير الريدز، عقب النتائج السيئة التي تعرض لها الفريق الإنجليزي في الفترة الآخيرة.

تشكيل ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون

وحاء تشكيل ليفربول لمواجهة نظيره ولفرهامبتون، في بطولة الدوري الإنجليزي، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، ستيفان بايشيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.