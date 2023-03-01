شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف رئيسية يساهم فيها مشروع نائبة التنسيقية غادة على لتعديل قانون رأس المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة على نائبة التنسيقية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بشأن تعديل قانون سوق رأس المال أن المشروع يستهدف تحويل مصر كمركز إقليمى لتداول شهادت الكربون وهو ما سوف يسهم فى:

1. جذب استثمارات مالية أجنبية إلى الاقتصاد المصري من خلال المشترين الأجانب لشهادات الكربون المحلية.

2. تنمية سوق المال المصري بإضافة أدوات مالية جديدة غير تقليدية.

3. تطوير مكانة مصر كلاعب أساسي فى الجهود الدولية لإصلاح التغيرات المناخية.

4. تشجيع الشركات المحلية على التركيز على تخفيض الانبعاثات توفير التمويل اللازم للشركات المحلية للتوافق مع الاعتبارات البيئية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقدت اجتماعا لها أمس الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة على لتعديل قانون سوق رأس المال.