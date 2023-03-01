شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان": تعديلات قانون سيارات المصريين بالخارج أعفت المواطنين من الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموافقة النهائية على تعديل قانون سيارات المصريين بالخارج.

وأوضح أن هذا التعديل على قانون سيارات المصريين بالخارج كان مهما جدا، ونستطيع التركيز على محورين أولهما البراح الزمنى لان أعداد المصريين في الخارج كبيرا، وبدلا من ان ينتهى التحويل خلال أسبوعين تم مد المهلة لمدة 6 أشهر من القرار التنفيذي .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم مع الإعلامية دينا عصمت: قبل التعديل كان أمام المصرى عام واحد لاستيراد السيارة ولكن الآن تم مد المهلة لمدة 5 سنوات لكى نتيح للمصريين في الخارج الانتهاء من دفع كل أقساط السيارة، والمحور الآخر خاص بالتحويل النقدى حيث كان المواطن يدفع 100 % من قيمة الضرائب وغيرها.

وتابع: كانت تكلفة عالية وكان هناك تمييز ضخم بين المواطنين في أوروبا أو في دول الخليج أو في افريقيا، وتم التعديل ليدفع المواطن 30 % جمارك وسيأخذ هذه الأموال بعد 5 سنوات لتكون السيارة معفاة من الجمارك نهائيا .