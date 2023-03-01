شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الحكومة تتضمن إنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما و6 مراكز خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، استهداف إنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما، فى إطار مبادرة المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.

كما تستهدف الحكومة تنفيذ عدد (6) مراكز في عدد (6) محافظات (الإسماعيلية – البحيرة – الدقهلية - لمنوفية – دمياط – سوهاج) بخطة 2022/2023 وذلك بهدف الوصول في المرحلة الأخيرة إلى التصنيع الدوائي لواحدة من أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية الدوائية.

وتأتى هذه المشروعات فى إطار حرص خطة 22/23 واتفاقا مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الإنسان، والتي تحرص على مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات والمشروعات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.

وترتكز خِطَة الدولة للنهوض بالخدمات الصحية على ثلاثة محاور رئيسة أولها مبادرة 100 مليون صحة التى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي وتوفير العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة أيضا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية، و منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل على التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع.

وعلى صعيد جميع المحافظات، تأتى مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية في الريف.