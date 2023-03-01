شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين "مؤسسة حياة كريمة" و"أبو هشيمة الخير" لتوزيع 200 ألف كرتونة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة "أبو هشيمة الخير" اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون، لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية، على المواطنين الأكثر احتياجًا، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وقع البروتوكول النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ومؤسسة "أبو هشيمة الخير"، والدكتورة عهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة".

يأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، واستعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

من جانبه أشاد النائب أحمد أبو هشيمة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وذلك لما تتميز به المؤسسة من التنظيم الجيد والدقة والسرعة في تنفيذ المبادرات، وامتلاكها قاعدة بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، منَوهًا عن تعاون جديد مع المؤسسة سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن هذا التعاون بين المؤسستين ليس الأول من نوعه، فقد شاركت مؤسسة أبو هشيمة الخير في المرحلة الأولى من مبادرة "يدوم الفرح"، التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" لتأهيل وتجهيز 100 من الفتيات المقبلات على الزواج في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة بني سويف، في 8 يوليو 2022.

كما وقعت المؤسستان بروتوكول تعاون مشترك في 5 نوفمبر 2022، لتقديم الدعم النقدى لـ 14 ألف أسرة ضمن الأولى بالرعاية بمحافظة بنى سويف.