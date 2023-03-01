شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 12 تصريحا لوزيرة التضامن خلال جلسة المواجهة الرقابية تحت قبة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصريحات هامة أدلت بها وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، خلال الجلسة الرقابية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء؛ في تعقيبها علي 166 أداة رقابية، تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، يتم التعامل مع الجمعيات النشطة وغير النشطة ويتم معاملتها ومراجعتها سنويا.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التصريحات على النحو الأتى: