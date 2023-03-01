شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 12 تصريحا لوزيرة التضامن خلال جلسة المواجهة الرقابية تحت قبة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التصريحات على النحو الأتى:
1- العام الجارى شهد زيادة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بواقع مليون أسرة.
2- تضاعف حجم المستفيدين من المعاش، وكذا الموازنة حيث وصلت إلي 25 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه سابقا، فضلا عن 3.5 مليار جنيه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.
3- تكافل وكرامة ليس معاشا وإنما هو مساعدة، ويتجاوز 1000 جنيه لأنه يشمل إجمالي ما يحصل عليه المواطن من مزايا مثل الدعم التمويني والعيش ومجانية التعليم.
4- قمنا بربط تكافل وكرامة ببرنامج طفلين كفاية.
5- الإحصائيات الرسمية تؤكد أن عدد الأطفال المتسولة بمصر 20 ألفا، ويوجد لدينا 53 مؤسسة لرعايتهم منها مؤسسة أطفال بلا مأوى، و هناك أطفالا يهربون من دار الرعاية ونواجه هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
6- الشخص شديد الإعاقة يحصل علي كارت للإعاقة مدى الحياة ويتم تجديده كل 5 سنوات : "الشخص شديد الإعاقة مثل البتر أو قصر القامة أو شلل رباعي لا يعيد الكشف الطبي بل له كارت مدى الحياة.
7- الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات لتوفير معاش كاف للفلاح، مشيرة إلى أن هناك تعاونا بين وزارة التضامن الاجتماعي والزراعة بشأن معاش الفلاح "مؤكدة أنه تم تحسين المعاشات بنسبة 65 %".
8- نسبة الـ5 % لتعين ذوي الإعاقة ليست مسئولية وزارة التضامن، نحن نساعد في ذلك، والوزارة تعاونت مع وزارة الاتصالات ووقعت بروتوكولات لدعم ذوي الإعاقة، وكذا مع وزارة النقل لإتاحة خدمات بـ35 محطة مترو و14 قطارا لذوى الإعاقة.
9 - يوجد بمصر 34 ألف جمعية أهلية تم تقنين أوضاعها من إجمالي 53 ألفا، ولا أحد من الجمعيات يحصل على تبرعات إلا بالتنسيق مع الوزارة، و التمويلات تكون عبر التنسيق مع البنوك وشركات تحصيل وكل التمويلات يتم الاطلاع عليها وأي مخالفة يتم تحويله.
10- يتم استثمار 75% من أموال التأمينات فى أذون الخزانة العامة للدولة.
11- تطرقت فى حديثها عن الأيتام، قائلة: "أسال أمام الله على الأيتام، زودنا عددهم لما يقرب من 400 ألف طفل يتيم، ونسبة الإنفاق وصلت لمليار و400 مليون جنيه، والوزارة توفر مجانية التعليم للأيتام".
12- 30% من تكافل وكرامة يذهب إلى أصحاب ذوى الإعاقة.