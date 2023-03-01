شكرا لقرائتكم خبر عن أنتهت.. مورينيو يعود للتدريب فى الدوري الإنجليزي الصيف المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالى لروما، قد يعود لتدريب تشيلسي فى نهاية الموسم الجاري، خلفا المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، والمتوقع رحيله عن البلوز لتذبذب نتائج الفريق اللندني فى الآونة الأخيرة.

وسئمت إدارة تشيلسي من بوتر بصورة كبيرة، الشئ الذي قد يدفع به خارج النادي، إذا ما تعثر الفريق فى مواجهة العودة أمام دورتمند، وقام بتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ال16.

فعلى الرغم من أن بيولي مالك تشيلسي، كان يري أن بوتر مشروع الفريق لسنوات عديدة قادمة، إلا أن ضعف المدرب ظهر بصورة كبيرة، بعد الإنتقالات القوية التى أحدثها البلوز فى المريكاتو الشتوي المنقضي.



مورينيو يوافق على العودة بشرط

ووافق مورينيو بإنتقاله إلى تشيلسي وعودته لتدريب الفريق اللندني مرة أخري، ولكن أشترط المدرب عدم التدخل فى مهامه ومنحه الفرصة كاملة، على أن يكون هو المشروع الجديد بالفريق، أسوى بما يحدث مع جوارديولا ويورجن كلوب، فى كلا من السيتي وليفربول على الترتيب.

حيث أقترب مورينيو من مغادرة روما بشكل كبير فى المرحلة القادمة، بعد تراجع نتائج الفريق الإيطالي تحت قيادته، على الرغم من إنطلاقته المميزة وفوزه فى جميع المباريات بالجوالات الأولي من المسابقة.