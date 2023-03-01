انت الان تتابع خبر اذربيجان بشأن الهجوم المسلح على سفارتها في إيران: كان مدبراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علييف، في مقابلة مع قناة " Real TV" ونقلتها وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، إن "هناك احتمالا أن يتوجه مكتب المدعي العام ورئيس جهاز أمن الدولة الأذربيجاني إلى إيران للتحقيق في هجوم مسلح على سفارة باكو في طهران".مشدداً على أن "لدى أذربيجان العديد من الأسئلة حول أبعاد هذا الحادث التي يجب على الجانب الإيراني الإجابة عنها".

واضاف أنه "لم يتضح بعد أن الشخص الذي هاجم السفارة تمكن من دخول مجمع السفارة بسلاح واستهداف دبلوماسيينا، وأن إيران تزعم أن المهاجم موجود حاليًا في مستشفى للأمراض العقلية، وأنه يجب محاسبة مرتكبي هذا الحادث وقادته، ونحن نستعد لتقديم المساعدة المصرح بها لإيران".

وفي الهجوم المسلح الذي شنه مواطن إيراني على سفارة أذربيجان، لقي رئيس جهاز الأمن بالسفارة مصرعه وأصيب عنصران آخران بجروح، وفي أعقاب هذا الحادث، قامت جمهورية أذربيجان بإغلاق سفارتها في طهران ونقل الدبلوماسيين وعوائلهم من إيران.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، قال رئيس جمهورية آذربيجان إلهام علييف، في تصريحات على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، إن "الإيرانيين أرسلوا إرهابياً إلى سفارتنا في طهران لمهاجمتها، وجاءت الشرطة وذهبت، لكنهم سمحوا لهذا الشخص بدخول السفارة مرتين".

مؤكداً أن "السلطات الإيرانية لم تتخذ أي إجراءات لحماية السفارة".

وفي 14 فبراير/شباط الجاري، قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، إن "التحقيقات في قضية الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران تخضع للسرية".

