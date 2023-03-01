وقال الأمير خالد بن سلمان إن الطرفان وقعا إعلان نوايا بشأن مشاركة المملكة العربية السعودية في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (FCAS)، الذي سيُسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، من خلال شراكة متكاملة تشمل المشاركة الصناعية، ومشاريع مشتركة في البحث والتطوير للمنظومات الجوية المستقبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية توقع إعلان نوايا بشأن المشاركة في برنامج القدرات الجوية FCAS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.