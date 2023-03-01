السعودية توقع إعلان نوايا بشأن المشاركة في برنامج القدرات الجوية FCAS

التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بنظيره البريطاني بين والاس، حيث استعرض الطرفان خلال اللقاء العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا الصديقين، وبحثا التعاون في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، كما ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وقال الأمير خالد بن سلمان إن الطرفان وقعا إعلان نوايا بشأن مشاركة المملكة العربية السعودية في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (FCAS)، الذي سيُسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، من خلال شراكة متكاملة تشمل المشاركة الصناعية، ومشاريع مشتركة في البحث والتطوير للمنظومات الجوية المستقبلية.