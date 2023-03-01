انت الان تتابع خبر خرج بتوصيات عدة.. الشمري يشارك باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الشمري، ورد لـ الخليج 365، أن "الاجتماع ناقش جملة من القضايا الأمنية المشتركة، من بينها مكافحة الإرهاب والمخدرات والتطرف، مشيراً الى أن المجتمعين خرجوا بتوصيات عدة".

وأجرى الشمري، وفق البيان، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء في الدول العربية، لمناقشة مذكرات التفاهم الموقعة وأهمية تفعيلها.



يذكر أن أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، جاءت بحضور وزراء الداخلية بالدول العربية ووفود أمنية رفيعة، فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية، والهيئات العربية والدولية.