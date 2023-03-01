انت الان تتابع خبر اسود الرافدين يلاعب الدب الروسي وديا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وافق الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم على خوضِ منتخبنا الوطنيّ مباراةً دوليةً ودية أمام نظيره الروسي في سوشي يوم ٢٧ / ٣ ".

وأضاف: "تأتي هذه المباراةُ ضمن استعداداتِ منتخبنا للاستحقاقاتِ الدوليّة المقبلة، ويسبق المباراة إقامة معسكر تدريبي ينطلق في ٣/٢١ / ٢٠٢٣ يقام في المدينةِ الروسيّة نفسها".

