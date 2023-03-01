انت الان تتابع خبر الامم المتحدة تدين قتل المدنيين في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في البيان: "نود أن نعبر عن تعاطفنا مع جميع الضحايا ونمد التعازي لعائلاتهم، كما ندين بشدة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، ويجب ألا يفلت الجناة من العقاب".

وأضاف البيان: "نقدر الإجراء السريع الذي اتخذته وزارة الداخلية لإدانة مقتل المتظاهر، وتأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المسؤول".



وأكدت دول التروكيا على "دعم استعادة حكومة انتقالية بقيادة مدنية لتلبية دعوة الشعب السوداني من أجل مستقبل حر، سلمي وعادل للسودان".

وفي وقت سابق، قال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، إنه "على السلطات اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين بعد مقتل شاب في الخرطوم، الثلاثاء".

ودان بيرتس " مقتل المتظاهر بالرصاص في منطقة شرق النيل بالخرطوم، معتبرا أن استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين "غير مقبول ويتعارض مع التزامات السودان المتعلقة بحقوق الإنسان".

وحث السلطات على "إجراء تحقيق سريع وشفاف في وفاة المتظاهر إضافة إلى "جميع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي وقعت في سياق الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر 2021 ومحاسبة المسؤولين عنها".

هذا وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الثلاثاء، مقتل متظاهر إثر إصابته بعيار ناري في الصدر.

وأوضحت اللجنة عبر بيان لها على صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن المتظاهر لقي مصرعه خلال مشاركته في مواكب شرق النيل، بالعاصمة الخرطوم.

وأضافت أن حصيلة القتلى ارتفعت بذلك إلى 125، وذلك عقب اندلاع موجة الاحتجاجات بالسودان في أكتوبر 2021.

وهذه هي المظاهرة السادسة خلال شهر فبراير/شباط ضمن الجدول الذي تصدره لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات المدنية ضد السلطات العسكرية في السودان.

