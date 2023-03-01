انت الان تتابع خبر بالصورة.. شرطة واسط تطيح بشخص قتل زوجته وعائلتها في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم عصر اليوم، القبض على المتهم "حيدر كاظم" المطلوب وفق المادة 406 ق.ع والذي قام بقتل أربعة أشخاص في منطقة الطهمازية بمحافظة بابل".

وأشارت إلى أن "عملية القبض تمت في قضاء النعمانية بمحافظة واسط بالاشتراك مع مكافحه إجرام بابل".



ويوم أمس، أفاد مصدر أمني، لـ الخليج 365، بإقدام شخص على قتل زوجته ووالدها وامها وشقيقها بأسلوب اطلاق النار عليهم ضمن منطقة الطهمازية في بابل.يتبع..