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لإقامة دوري المحترفين.. اتحاد الكرة يوقع اتفاقية مع رابطة "للاليغا"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وقع مع رابطة "للاليغا" اتفاقيةَ دوري المحترفين لمدةِ ثلاثة مواسم تبدأ من الموسمِ المقبل"، ومبينا انه "تم التوقيعُ إلكترونيا".

وأضاف: "شملت الاتفاقيةُ الإشرافَ على إقامةِ دوري الفئات العمريّة، على أن يتم التوقيع بين الطرفين بحفلٍ رسمي يقام في العاصمةِ بغداد يحدد لاحقاً".


واشار البيان الى انه "تأتي هذه الخطوةُ من اتحادِ الكرة من أجل تطوير الكرة العراقيّة، والنهوض بواقعها ووضعها على طريقِ الاحتراف".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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