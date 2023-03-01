الجوية يعتلي صدارة الممتاز بعد الفوز على نوروز

كما شهدت الجولة فوز نفط البصرة ب3-2 على نادي زاخو في المباراة التي شهدها ملعب الفيحاء.

بغداد - ياسين صفوان - وشهد ملعب الشعب الدولي مواجهة الفريقين التي انتهت بفوز الصقور بهدف دون رد على نادي نوروز وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب نيديفريك افي بونك يودو يودو في الدقيقة (49) من زمن اللقاء.

محمد يوسف

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