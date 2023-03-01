انت الان تتابع خبر اتلاف نحو نصف طن من المخدرات في النجف (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن "وزارة الصحة اتلفت 427 كيلو من المخدرات الخام وحبوب الكريستال في محرقة مستشفى الأمل بمحافظة النجف، وسط حضور من وزارتي الداخلية والصحة".

وأشار إلى أن هذه الكمية هي "حصيلة ما ضبط خلال السنوات الثلاث الماضية في محافظات الفرات الأوسط".



وفي 18 كانون الأول الماضي، أتلفت وزارة الصحة، أكبر كمية مخدرات مضبوطة في العراق.

وذكر وزير الصحة صالح الحسناوي في مؤتمر صحفي، آنذاك، أن "الوزارة اتلفت 5.9 اطنان من المخدرات المتنوعة، و 54 مليون حبة مخدرة، 31 الف امبولة مخدرة، و9 آلاف قنينة مخدرة".

يذكر أن وزارة الصحة تقوم بين الفترة والأخرى بإتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرات المضبوطة من قبل القوات الأمنية.