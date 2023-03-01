انت الان تتابع خبر بشأن "نيو ستارت".. روسيا تكشف موقفها من الحوار المنتظم مع امريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إنه "سيعلق العمل بالمعاهدة، وهي آخر معاهدة متبقية بين البلدين للحد من الرؤوس النووية الاستراتيجية التي بوسع كل بلد منهما نشرها".

وأضاف بوتين أن "روسيا ستواصل إيلاء اهتمام متزايد لتعزيز قواتها النووية وستبدأ عمليات تسليم جماعية لصواريخ "زيركون" الفرط صوتية التي تطلق من البحر".



وكانت المعاهدة المبرمة في عام 2011، تلزم الولايات المتحدة وروسيا بالحد من نشر الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية التي تطلق من غواصات، وقاذفات القنابل الثقيلة المزودة بأسلحة نووية.

كما كانت المعاهدة تضع قيودا على الرؤوس النووية المثبتة على الصواريخ المنشورة وقاذفات القنابل وراجمات تلك الصواريخ.

ورأى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين تعليق المشاركة في معاهدة "نيو ستارت" لا يظهر أنه يفكر في استخدام الأسلحة النووية.

