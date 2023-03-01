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المالية تعلن المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين للشهر الحالي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "دائرة المحاسبة باشرت اليوم، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اذار الحالي".

وأكدت، على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية "الاسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".


ودعت المالية، المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن تصلهم رسائل نصية لمراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم.

في السياق، أعلن مصرفي الرافدين والرشيد عن رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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