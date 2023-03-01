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برشلونة يحسم الجدل بشأن مشاركة ليفاندوفسكي في الكلاسيكو

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بغداد - ياسين صفوان - وأعلن برشلونة يوم الاثنين الماضي عن شكوى ليفاندوفسكي من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى، وكشفت تقارير صحفية أن مدة غيابه قد تصل إلى 15 يوما.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن "ليفا لن يشارك أمام ، في مباراة كأس إسبانيا، إضافة إلى مباراة فالنسيا في الليجا، المقرر لها يوم الأحد المقبل".


وأضافت: "برشلونة لا ينوي المخاطرة بليفاندوفسكي، في هذا التوقيت الحساس من الموسم، على الرغم من عدم وجود إصابة حقيقية، لكن الإجهاد العضلي قد يتحول لإصابة طويلة، حال استمرار اللاعب في خوض المباريات".

ويأمل برشلونة أن يشارك ليفاندوفسكي ولو لبضع دقائق في مباراة أتلتيك بيلباو، يوم 12 مارس/آذار الجاري، وهي واحدة من أصعب محطات البارسا نحو لقب الليجا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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