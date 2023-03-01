شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية عمرو درويش: قصور الثقافة يجب أن تكون منبرا للرأى والفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمر درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قصور الثقافة يجب أن تكون منبرا للرأى والفنون والثقافة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإعلام والأثار والثقافة بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمر درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن استمرار تردى حالة قصرى ثقافة بنها وكفر شكر، وعدم إقامة مبنى للمكتبة الثقافية بالشموت مركز بنها بمحافظة القليوبية.

واستعرض "درويش" موضوع طلب الإحاطة الذى تقدم به، مؤكدا على أن لجنة الإعلام بمجلس النواب سبق لها مناقشة الموضوع بتاريخ 12/12/2021 وأصدرت عدة توصيات لم تتحقق بالشكل الوافى، مشيرا إلى أن قصر ثقافة هناك معوقات تواجها لممارسة الأنشطة الثقافية بداخلها منها وجود شروخ بمبنى القصر، وحالة التكيفات متردية وأسلاك التوصيلات الكهربائية مكشوفة، وماسورة الغاز مكسورة بالإضافة إلى عدم وصول ماسورة المياه الخاصة بجهاز الإطفاء، وأن كراسى المسرح متهالكة هذا فيما يخص قصر ثقافة بنها،

وأشار إلى أن ذات الأمر بقصر ثقافة كفر شكر مشيرًا إلى أن أعمال الترميم لم تبدأ مؤكدا أن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لقصرى ثقافة بنها وكفر شكر، لم تمتد إليهما من فبراير عام 2021 وحتى الآن، ومؤكدا على أن محاضر تسليم الموقع الكائنة لدى الهيئة تخص فقط أعمال الحريق وليس المبنى ككل.