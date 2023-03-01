شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الوطني الاتحادي" يبحث مع وفد كوري تطوير العلاقات البرلمانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة نائبة رئيس المجموعة العضو عائشة رضا البيرق، مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية الإماراتية في الجمعية الوطنية بكوريا لي ميونج سو والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الكورية، وأهمية تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين البرلمانين الصديقين، في تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا.

وأشاد الجانبان بتطور العلاقات البرلمانية بين الجانبين من خلال عقد اجتماعات لجان الصداقة، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، والتأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.

وأكد اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا والتي تمتد لأكثر من 40 عامًا وحرص كلا القيادتين الحكيمتين على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، بما في ذلك الطاقة والصناعة والطاقة المتجددة وجهود الحد من الإنبعاثات وإيجاد الحلول للتحديات المناخية، والتأكيد على أهمية تطوير مستوى الاستثمار بين البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والتنمية الإقليمية المتوازنة.

وأشار اللقاء إلى إعلان الإمارات عام 2023 "عام الاستدامة" لإبراز جهود الدولة في تعزيز العمل الجماعي والدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، والإشارة إلى تطلع دولة الإمارات إلى استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP 28 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي سيعقد خلال الفترة 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) 2023 في مدينة إكسبو دبي.