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العراق.. انطلاق عملية لتعزيز الأمن في صلاح الدين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية مشتركة شرق محافظة صلاح الدين، لتعزيز الأمن ومنع فلول داعش الإرهابي من استغلال أي خرق أمني.

 

العراق.. انطلاق عملية لتعزيز الأمن في صلاح الدين

 

وذكرت الهيئة،  في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والتشكيلات الساندة في الحشد وبغطاء جوي من طيران الجيش شرعت بعملية لتأمين مناطق جزيرة العيث ومنطقة الدواجي ومنطقة اعسيلة وأطراف الملح شرق صلاح الدين 180كم شمال بغداد".


وأضافت أن "العملية تهدف لإدامة زخم الأمن في المناطق المذكورة، ومنع فلول داعش من استغلالها لتنفيذ أي خرق أمني يستهدف المدنيين أو القوات الأمنية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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