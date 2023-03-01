رغم كارثة الزلزال.. أردوغان يؤكد إجراء انتخابات تركيا في موعدها

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو المقبل "كما هو مخطط لها".

يأتي هذا الإعلان رغم الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير وتسبب في سقوط الآلاف بين قتلى ومصابين.

وقال أردوغان، في كلمة أمام برلمانيين من حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم،: "هذه الأمة ستفعل ما يلزم يوم الـ 14 من مايو إن شاء الله"، في إشارة منه إلى التاريخ الذي ذكر في السابق أن الانتخابات ستجري فيه.

واستنكر أردوغان الانتقادات التي وجهت لحكومته على إدارتها للكارثة مؤكدا: "سنعطيهم الرد المناسب في 14 مايو".

ومنذ زلزال الشهر الماضي، صدرت إشارات متباينة بشأن التوقيت المرجح لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، حيث أشار البعض إلى احتمال تأجيلها لوقت لاحق من العام أو عقدها في التاريخ المقرر لها يوم 18 يونيو.