شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الإصلاحى الحر يثمن رؤية الدولة المصرية لتعزيز ملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد التيار الإصلاحى الحر المكون من أحزاب الجيل الديمقراطى والإصلاح والنهضة والاتحاد ومصر القومي، بتقرير مصر الدورى الخامس الذى تم مناقشته فى جنيف، فى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

وثمن التيار الإصلاحي الحر فى بيان اليوم الأربعاء رؤية الدولة المصرية لتعزيز ملف حقوق الإنسان والتي تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أنها مترابطة ولا تتجزأ، وأن ثمة تكاملا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلاهما داعم للحق في التنمية، وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وأن ممارسة الحقوق والحريات تتطلب ضوابط لحماية حقوق الغير وحرياتهم، بالإضافة إلى متطلبات الأمن القومى والنظام العام.

وأشار التيار الإصلاحى الحر إلى أن تقرير مصر الدورى الخامس يوثق ويبرز جهود وإنجازات الدولة المصرية ووفائها بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان فى المحاور الثلاثة: البنية التشريعية، وبناء المؤسسات الوطنية اللازمة، وتكوين الكوادر من خلال الممارسات الفعلية وفرصة أيضًا لفهم القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في ذات الشأن.