شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" توصى بتفعيل بروتوكول استغلال ملاعب المدارس وزيارة ميدانية لأندية الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزراتى التربية والتعليم والشباب والرياضة بتفعيل البروتوكول الموقع بينهما لاستغلال المدارس في الأوقات المتاحة لها لاستخدامها في الأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة، وتنظيم ويارة ميدانية لمحافظة الجيزة لتفقد بعض المنشآت والهيئات الرياضية بها

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب ، والمقدمة من اعضاء مجلس النواب .

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه بشأن عدم وجود نادى أو مركز شباب بمنطقة الملكة ببولاق الدكرور.

وقال المندوة " إن منطقة بولاق منطقة بها عدد سكاني يصل إلى مايقرب3مليون نسمة ولا يوجد بها إلا مركز شباب المشابك وهو مركز صغير جداً وهو غير كافي لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، مشيرا الي وجود بعض الأراضي في منطقة حي بولاق والتى يمكن أن ينشأ عليها مركز شباب وهي الأرض بين شارع الثلاثين وشارع الملكة وتبلغ مساحتها 14 فدان، وهناك أرض أخري بين شارع المساكن وشارع الثلاثين، وأرض أخرى في شارع على ابن ابى طالب المتفرعه من شارع الملكة وهذه الأرض تملكها وزارة الأوقاف وتبلغ مساحتها 2500 متر مربع، مطالباً بسرعة إيجاد حل واستخراج ترخيص لأي قطعة أرض من هذه الأراضي المشار إليها وإنشاء مركز الشباب عليها.

من جانبه عقب الدكتور إبراهيم ناجي الشهابي نائب محافظ الجيزة، بأن هناك مشكلة في ندرة الأراضي الخالية في حي بولاق الدكرور، مشيراً إلى أن المحافظة عندها أولويات في استخدام الأراضي وهي كثافة الطلاب في المدارس والتي تصل إلى أكثر من 120 طالب في الفصل الواحد وتأتى الأولوية هنا لإنشاء المدارس أولاً حيث أن الأرض التي ذكرها السيد النائب والتي تبلغ مساحتها 14 فدان سوف يتم إنشاء مجمع مدارس عليها، كما أكد على أن المحافظة سوف تدرس الأراضي التي ذكرها سيادة النائب ونحدد ملكيتها وإمكانية إنشاء مركز الشباب عليها.

وردًا على طلب الإحاطة أفاد محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية، بشأن عدم وجود نادى أو مركز شباب بمنطقة الملكة ببولاق الدكرور، بأن منطقة الملكة التابعة لشارع فيصل تمتد من كفر طهرمس الرئيسي الي شارع فيصل، يوجد بها عدد 3 مراكز شباب هم (مركز شباب المشابك – مركز شباب خرطة عاصم – مركز شباب كفر طهرمس)، كما يوجد ملعب نجيل صناعي بنزل شباب الجيزة الدولي.