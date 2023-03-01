شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يبدي إعجابه بهدف مدريد فى الصيف.. صفقة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا مهتما بالتعاقد مع كوفاسيتش، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، والذي سينتهي تعاقده مع البلوز فى صيف 2024 القادم.

وأكدت صحيفة تليجراف البريطانية، أن مسئولي تشيلسي قد يوافقون على رحيل اللاعب، بسبب إقتراب عقده على الإنتهاء، الشئ الذي قد يدفع اللاعب يفكر فى الإنتقال إلى السيتي فى صفقة إنتقال حر بنهاية الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن تشيلسي لا يمتلك أدني مشاكل فى رحيل اللاعب فى الصيف، لا سيما أن مسئولي الفريق اللندني قد نجحوا فى الظفر بخدمات النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز.

بجانب أن مسئولي تشيلسي قد أقتربوا بشكل كبير، من الوصول لصيغة إتفاق نهائي مع أنجولو كانتي، الشئ الذي يجعل رحيل كوفاسيتش أقرب من أي وقتا مضي.



السيتي يصدم الريال بشأن كوفاسيتش

وأشارت بعض المصادر المقربة من مدريد، أن إدارة الفريق الملكي كانت ترصد التعاقد مع كوفاسيتش فى الصيف بصورة كبيرة، خاصة فى ظل غموض موقف كلا من الثنائي مودريتش وكروس فى الإستمرار من عدمه.

حيث ذكرت أن تدخل السيتي فى الصفقة بهذا الشكل القوي، قد يفسد من حدوث هذا الإنتقال، لا سيما أن القدرة المالية للفريق السماوي تتفوق كثيرًا على نظائرهم فى الفريق الإسباني.