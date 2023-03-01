انت الان تتابع خبر العراق خارج القائمة.. الدول الأكثر انقطاعاً للإنترنت خلال 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الجماعة المناصرة للحقوق الرقمية والتي مقرها نيويورك، في تقرير، أن "من بين 187 انقطاعاً للإنترنت رصدته حول العالم، حدث 84 في الهند، منها 49 انقطاعاً في الجزء الذي تديره الهند من إقليم كشمير".وأضاف التقرير، أن "السلطات عرقلت الوصول إلى الإنترنت 49 مرة على الأقل في كشمير بسبب الاضطرابات السياسية والعنف هناك، بما في ذلك 16 أمراً متتالياً بفرض حظر لمدة ثلاثة أيام كاملة يشبه حظر التجوال في شهري كانون الثاني وشباط 2022".

كشمير منذ فترة طويلة منطقة نزاع بين الهند وباكستان التي تطالب بالسيطرة على الإقليم بالكامل، لكنها لا تحكم سوى أجزاء منه فقط.

وفي آب 2019، ألغت حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" القومية الهندية بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الحكم الذاتي في ولايتي جامو وكشمير اللتين تقطنهما أغلبية مسلمة وقسمتهما إلى أراضٍ تخضع للحكم الاتحادي.

ومنذ ذلك الوقت، تفرض الحكومة الهندية بانتظام قيوداً على الاتصالات في المنطقتين لدواعٍ أمنية، الأمر الذي أدانته جماعات حقوقية ووصفته بأنه إجراء لسحق المعارضة.

ويحارب مسلحون حكم الهند في كشمير منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتتهم الدولة الواقعة في جنوب آسيا، باكستان بإذكاء التمرد، لكنّ إسلام آباد تنفي هذه التهم.

وقالت الجماعة إنه رغم تقدم الهند على دول العالم كافة في قطع الإنترنت، فإن العام الماضي كان أول عام منذ 2017 يشهد أقل من مائة انقطاع للإنترنت في البلاد.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية في القائمة بعدما قطع الجيش الروسي الوصول إلى الإنترنت نحو 22 مرة في أعقاب اجتياح روسيا لجارتها يوم 24 شباط العام الماضي.

وقال التقرير: "خلال الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، قطع الجيش الروسي الإنترنت 22 مرة على الأقل، واشترك في هجمات إلكترونية دمَّرت البنية التحتية للاتصالات هناك".

وتلت إيران أوكرانيا بعد أن قطعت السلطات الإيرانية الإنترنت 18 مرة العام الماضي رداً على احتجاجات مناهضة للحكومة.

واندلعت مظاهرات في جميع أنحاء إيران العام الماضي بعد مقتل الكردية مهسا أميني (22 عاماً) وهي رهن احتجاز الشرطة يوم 16 أيلول، واعتقلت شرطة الأخلاق أميني في طهران لمخالفة قوانين الحجاب التي تُلزم المرأة بتغطية شعرها وجسدها بالكامل، وتُوفيت أميني وهي رهن اعتقال الشرطة.