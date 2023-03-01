انت الان تتابع خبر الإطاحة بـ22 إرهابياً و3 تجار مخدرات خلال شهر في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعمليات استباقية منفصلة، وخلال شهر كانون الثاني للعام الجاري، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ووفقا لمعلومات استخباراتية من القاء القبض على (٢٢) ارهابياً مطلوباً وفق احكام المادة (٤/إرهاب) وقد عملوا ضمن عصابات داعش بما يسمى قاطع كركوك تحت كنى واسماء وهمية مختلفة وتسنموا عدة مناصب واشتركوا بعدة عمليات ارهابية من نصب سيطرات وهمية استهدفت القوات الامنية والمواطنين والاستيلاء على منازلهم وفرض اتاوات تحت مسمى كفالات قبل عمليات التحرير".

وأشار البيان الى ان "الوكالة تمكنت من القاء القبض على (٣) من تجار المخدرات بعد نصب كمين محكم لهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة".

وأضاف ان "المتهمين تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".