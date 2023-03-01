شكرا لقرائتكم خبر عن الأسئلة الشائكة حول مدى جواز تنازل المجنى عليه بغرض وقف تنفيذ الحكم.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الأسئلة الشائكة حول مدى جواز تنازل المجنى عليه بغرض وقف تنفيذ الحكم الصادر"، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة الخاصة بتنفيذ الأحكام وأثار التصالح فيها، وما لا يجوز فيها التصالح إلا بشروط، وأبرزها جرائم السب والقذف عبر السوشيال ميديا أو ما يعرف بـ"الجرائم الالكترونية"، ومدى جواز أحقية المتهم فى استبدال عقوبة الحبس بالشغل خاصة حال تسليم نفسه طواعية، وغيرها من الأسئلة الشائكة، وإليكم التفاصيل كاملة:

الأسئلة الشائكة حول مدى جواز تنازل "المجنى عليه" بغرض وقف تنفيذ الحكم الصادر؟ وهل يحق للمتهم طلب استبدال عقوبة الحبس بالشغل؟.. لا يجوز إستبدالها حال سلم نفسه طواعية للتنفيذ.. وفى هذه الحالة التصالح لا يفيد



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