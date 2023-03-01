شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة من نائبة "التنسيقية" لإنشاء كوبرى مشاة بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبه دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، بإنشاء كوبري للمشاة أمام المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا، حفاظا علي أرواح الطلبة والمواطنين.

وأوضحت النائبة دعاء عريبى في الاقتراح، أنه في ضوء خطة الدولة المصرية بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، وحيث يواجه العديد من طلبة المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذى يقع علي طريق مصر إسكندرية الزراعي العديد من المشاكل والحوادث أثناء عبورهم الطريق مما يهدد حياتهم للخطر.

وطالبت عريبى بإنشاء كوبري للمشاة بتلك المنطقة أمام المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بمدينة طنطا محافظة الغربية حفاظا علي أرواح الطلبة والمواطنين.