شكرا لقرائتكم خبر عن توفير التدريب للعمالة المصرية بين أولويات مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعد الأيدي العاملة المدربة والسياسات الحكومية، من أهم مقومات التنمية الصناعية، ويمثل التعليم الفني المرفق الأساسي التي تعمد إليه الدول لتوفير الأيدي العاملة والخبرة الفنية اللازمة لتوطين الصناعات المختلفة؛ لذا تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ، للتركيز على أهمية محور التدريب والتعليم.

وتهدف المبادرة في إطار محور التدريب والبحث والتطوير بشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات - والتى تٌعد الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ - إلى توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، كما يسعى نحو تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية النمطية تجاه طلاب التعليم الفنى والتقنى.

ومن بين تلك الجهود، جاء التعاون مع العديد من الجهات المختصة حيث تم بالأمس المشاركة فى احتفالية إطلاق المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين من الفئات الأكثر احتياجًا، والتى نظمتها مؤسسة "صناع الخير" للتنمية وتحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتقوم على تسليم شيك بقيمة المصروفات الدراسية لـ 200 طالب، من طلاب الفرقة الأولى بهذه الجامعات ممن انطبقت عليهم شروط المنحة، بإجمالى مبلغ مليون جنيه مصرى وذلك بالشراكة مع شركة "إى فينانس" للمعاملات المالية والرقمية.

وستساهم "ابدأ" فى توفير فرص لتدريب وتأهيل جميع طلاب المبادرة خلال فترة دراستهم الجامعية فى مختلف المجالات الصناعية، فضلًا عن التحاقهم ببرنامج تدريبى مخصص بالأكاديمية الوطنية للتدريب فور تخرجهم، لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل المحلى والدولى، لإيجاد فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.