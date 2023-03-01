شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لتعزيز السلام.. غوتيريش في العراق لأول مرة منذ 6 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى بغداد، في زيارة هي الأولى إلى العراق منذ 6 سنوات، يسعى خلالها إلى "دعم جهود" السلام.

وقال المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك في بيان، إنّ "الأمين العام وصل لتوّه إلى بغداد، وهو هناك لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة دعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين".

وأضاف أنّ غوتيريش سيلتقي في بغداد "عددًا من المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، بالإضافة إلى ممثّلين عن منظّمات تدافع عن حقوق المرأة والشبيبة، وسيعقد لقاءً مع موظفي الأمم المتّحدة" في العاصمة العراقية.

وسيبحث غوتيريش أيضا خلال زيارته العراق، الملفات المتعلقة بالقضايا المناخية، وقضايا الصحة والفقر، وأزمة المياه، وملفات سياسية تتعلق بوضع العراق السياسي والأمني، والتحضيرات الحكومية لإجراء الانتخابات خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى ملف النازحين، والتأكيد على ضرورة حسم هذا الملف في القريب العاجل.

والخميس سيزور غوتيريش مخيّمًا للنازحين في شمال العراق، قبل أن يتوجّه إلى أربيل حيث سيلتقي ممثّلين عن حكومة إقليم كردستان.

وتعود آخر زيارة لغوتيريش إلى العراق إلى العام 2017.

ومن العراق سيتوجّه الأمين العام إلى قطر للمشاركة خصوصًا في قمّة أقلّ البلدان نموًا.