شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضربة جديدة لـ "القاعدة".. غارة أمريكية تصطاد قياديا بارزا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مصادر قبلية وإعلامية يمنية النقاب عن مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي، في ضربة جوية استهدفت وكره بمأرب الأحد الماضي.

وقالت المصادر، إن 3 من عناصر تنظيم القاعدة قتلوا بقصف جوي أمريكي استهدفهم في محافظة مأرب بينهم القيادي البارز في التنظيم الإرهابي التميمي، والذي يشغل منصب المسؤول الشرعي للقاعدة.

وبحسب المصادر، فإن طائرة دون طيار أمريكية قصفت منزلا صغيرا شمال مزرعة "ال الحاج" في بلدة "الحصون" بمديرية وادي عبيدة بمحافظة مأرب شرقي اليمن، وكان أحد الأوكار الذي يتخذها المسؤول الشرعي للقاعدة.

وأشارت المصادر إلى أن اثنين آخرين من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي قتلا في الهجوم الذي استهدف الموقع، وكان يتواجد فيه "التميمي"، الذي يعتبر أبرز قيادات القاعدة في شبه جزيرة العرب.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا انفجارات في مزرعة تقع في منطقة "ال جلال" بوادي عبيده، والانفجار نجم عنه قتلى لكن لم يتم التعرف على هوياتهم قبل أن تكشف مصادر قبلية وإعلامية هوية التميمي.

ويعد التميمي أبرز قادة القاعدة المقربين من زعيم التنظيم الإرهابي، الحالي خالد باطرفي، ويشغل منصب المسؤول الشرعي في هرمية التنظيم الإرهابي.

وخسر تنظيم القاعدة مؤخرا أبرز قيادته في ضربات أمريكية لطائرات دون طيار، كان آخرهم خبير صناعة المتفجرات، حسان الحضرمي، والذي قتل بغارة جوية الشهر الماضي استهدفت سيارته في مأرب.

ويعاني تنظيم القاعدة من اختراقات كبيرة في هيكله الهرمي، إذ تنفذ الطائرات الأمريكية بين الحين والآخر غارات مشابهة في عدة محافظات يمنية، ما أدى إلى تكبده عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات بارزة.