شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير البنية التحتية بسيناء.. مضاعفة تغطية الصرف وزيادة طاقة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة أولوية كبيرة لوضع شبة جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، وذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، وذلك فى وقت تستمر فيه المعركة ضد الإرهاب وجهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة له بفعالية تفقد معدات إعمار سيناء الأخيرة، أن هناك 3 محاور لتحركات الدولة من أجل تغيير شكل الحياة فى سيناء، فى إطار خطة التنمية الشاملة التى تنفذها، مؤكدا أن الدولة المصرية اختارت التركيز على حرب الإرهاب، بالتوازي مع البدء في عملية التنمية الحقيقية التي لم تشهدها سيناء في تاريخها، كشيرا إلى إنفاق 610 مليارات جنيه كاستثمارات منفذة وجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء، على التنمية المتكاملة والتنمية العمرانية في سيناء، وتم إحداث ربط كامل ما بين غرب قناة السويس وسيناء، من خلال مجموعة من الأنفاق والكباري لخدمة التنمية".

وتتمثل أبرز الجهود المتخذة في مسار البنية التحتية:

-تنفيذ 25 مشروع في سيناء بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة 4 مليارات جنيه بمضاعفة وصلت من 17 % إلى 40 %.

-إضافة 420 ميجا وات في قطاع الطاقة والكهرباء.. لتحقيق استقرار الشبكة والتيار الكهربائي في سيناء.

-إنشاء وتطوير محطة كهرباء بورسعيد، وكذلك محطات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

-مشروع محطة محولات كهرباء الشلاق بمدينة الشيخ زويد، لتزويد مدينتي الشيخ زويد ورفح، بإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء، تطوير جامعة العريش، بحجم استثمارات يتم تنفيذها بنحو 1.3 مليار جنيه.

-تنفيذ 52 مشروعا فى قطاع مياه الشرب تجاوزت 15 مليار جنيه، وكانت تغطية مياه الشرب كانت في 2014 تصل إلى 84 %، والآن 98%.

-تنفيذ 12 محطات تحلية للمياه في سيناء.

ووفق تصريحات مسبقة للمتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، فإن الطاقة الكهربائية فى شمال سيناء تمت زيادتها 7 أضعاف لتصبح 700 جيجا وات، بجانب توسيع ميناء العريش من خلال 540 فدانا تم إضافتها، وزادت مساحته 11 مرة.