روسيا تغرم ويكيبيديا مجددا

قضت محكمة روسية، بتغريم مؤسسة ويكيميديا، مليوني روبل «27 ألف دولار»، بعدما اتهمتها السلطات بالتقاعس عن حذف «معلومات مضللة» عن الجيش الروسي من ويكيبيديا.

وتبنّت روسيا، بعد فترة وجيزة من حرب أوكرانيا العام الماضي، قوانين جديدة واسعة النطاق، تضع قيودا على ما يمكن للأفراد نشره عن الصراع، فضلا عن تغريم أو حظر المواقع الإلكترونية، التي تنشر معلومات تخالف رواية الكرملين الرسمية.

وغُرمت ويكيميديا، المالكة لويكيبيديا، العام الماضي، بعدما تقاعست عن حذف مقالين متعلقين بالحرب، أحدهما حول «تقييمات لحرب أوكرانيا في 2022».

وقالت، إن الغرامة الأحدث فُرضت بعدما اتهمت السلطات ويكيبيديا «بنشر معلومات مضللة»، في مقالات حول وحدات الجيش الروسي.

وأضافت المؤسسة أنها ربما تستأنف على الحكم، لكنها لم تتخذ قرارا بعد.

وقال ستانيسلاف كوزولفسكي، رئيس القسم الروسي من المؤسسة لرويترز: «حتى الآن، في تاريخ المحاكم في روسيا، حظيت ويكيبيديا بتجربة واحدة ناجحة فقط في الاستئناف على أحكام القضاء».