عواصف ثلجية تحيط بالولايات المتحدة

أدى تساقط الثلوج بكثافة في الولايات المتحدة مع عاصفتين إلى تقطع السبل بسكان الشمال الشرقي وكاليفورنيا.

وتم إغلاق المدارس في جميع أنحاء جنوب نيو إنجلاند، حيث غطت الثلوج ما يصل إلى 7 أو 8 بوصات، كما أدت إلى تعقيد السفر وتم الإبلاغ عن عدد قليل من المشاكل الرئيسية على الطرق السريعة في منطقة بوسطن.

حيث أبلغت هيئة النقل بخليج ماساتشوستس عن خسائر في الطاقة أثرت على الإشارات على خطوط ومحطات متعددة. وغردت MBTA على «تويتر» حتى بعد استعادة الكهرباء، كان من المتوقع حدوث تأخيرات متبقية.

إلغاء الطيران

وتركزت معظم عمليات إلغاء أو تأخير الرحلات الجوية في الشمال الشرقي ووفقًا لموقع FlightAware.com، تم إلغاء أكثر من 450 رحلة طيران في الولايات المتحدة وأكثر من 650 تأخيرًا.

كما غطى تحذير من عاصفة شتوية أجزاء من الشمال الشرقي، بما في ذلك كونيتيكت ونيويورك وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند، مع توقع تساقط ثلوج كثيفة.

حالة الطوارئ

ومن جهة أخرى في كاليفورنيا، أعلنت مقاطعة سان برناردينو، شرق لوس أنجلوس، حالة الطوارئ وسط حدث تساقط الثلوج الأخير بعد أن حوصر عديد من سكان الجبال في منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت قناة «KTLA-TV» أن الثلوج الكثيفة تسببت في تقطع السبل بمئات من سائقي السيارات على ارتفاعات أعلى.

وذكرت المحطة التلفزيونية أن العشرات من أطفال المدارس الابتدائية تقطعت بهم السبل في معسكر علمي في كريستلاين لمدة أسبوع تقريبًا، لكن الحافلات التي رافقتها دورية الطرق السريعة الحكومية قامت بإجلائهم في النهاية.

واستخدمت إدارة الإطفاء بالمقاطعة «مركبات الثلج المتخصصة» للوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية حرجة.

سلسلة العواصف

ووصلت سلسلة العواصف الجديدة في الوقت الذي كانت فيه أجزاء من ولاية كاليفورنيا لا تزال تتشافى من عاصفة الأسبوع الماضي القوية، التي أضافت إلى كتلة ثلجية ضخمة خلفها حصار «أنهار الغلاف الجوي» في ديسمبر ويناير.

وتم الإعلان عن حالة تأهب للطقس البارد في الوادي والمناطق الجبلية شمال لوس أنجلوس حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر خلال معظم أيام الأسبوع.