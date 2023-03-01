هجمات تسمم مدارس الفتيات تهز الوسط الإيراني

هزت هجمات تسميمية تستهدف مدارس الفتيات الداخل الإيراني، وتأتي الهجمات المبلغ عنها في وقت حساس بالنسبة لإيران، التي تواجه شهورًا من الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب في البلاد.

وقد رفض المسؤولون الإيرانيين هذه الحوادث في البداية، لكنهم يصفونها الآن على أنها هجمات متعمدة شملت حوالي 30 مدرسة تم تحديدها في تقارير وسائل الإعلام المحلية، مع تكهن البعض بأنها يمكن أن تهدف إلى محاولة إغلاق مدارس للفتيات في هذا البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 80 مليون شخص.

تسمم الطالبات

وقد نفى وزير التعليم في البلاد التقارير ووصفها بأنها «شائعات». لكن المدارس التي تأثرت في البداية كانت مدارس فتيات فقط، مما أثار الشكوك في أنها لم تكن مصادفة. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تغلبت مئات الفتيات الصغيرات اللائي يذهبن إلى مدارس مختلفة في إيران على ما يُعتقد أنه أبخرة ضارة تتسرب إلى فصولهن الدراسية، وانتهى الأمر ببعضهن على أسرّة المستشفيات.

ولم تذكر السلطات أسماء المشتبه بهم، لكن الهجمات أثارت مخاوف من تعرض فتيات أخريات للتسمم على ما يبدو لمجرد سعيهن للحصول على التعليم - وهو أمر لم يتم الاعتراض عليه من قبل خلال أكثر من 40 عامًا منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

الظهور الأول

وظهرت الحالات الأولى في أواخر نوفمبر في قم، على بعد حوالي 125 كيلومترًا (80 ميلًا) جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران، حيث أصيب الطلاب في معهد نور يزدانشهر بالمرض في نوفمبر.

ثم مرضوا مرة أخرى في ديسمبر.

وتبع ذلك حالات أخرى، حيث اشتكى الأطفال من الصداع وخفقان القلب والشعور بالخمول أو عدم القدرة على الحركة.

وأكد البعض أن هناك رائحة منتشرة تشبه اليوسفي أو الكلور أو مواد التنظيف. الغاز الطبيعي

وفي البداية، لم تربط السلطات بين القضايا، ففي فصل الشتاء في إيران، حيث تنخفض درجات الحرارة غالبًا إلى ما دون الصفر في الليل. يتم تسخين العديد من المدارس بواسطة الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى تكهنات بأنه قد يكون التسمم بغاز أول أكسيد الكربون الذي يؤثر على الفتيات.

تبعت حالة واحدة على الأقل في طهران، مع حالة أخرى في قم وبروجرد. كما تم استهداف مدرسة واحدة على الأقل للبنين. ببطء، بدأ المسؤولون يأخذون الادعاءات على محمل الجد.

وأمر المدعي العام الإيراني بإجراء تحقيق، قائلاً «هناك احتمالات لأعمال إجرامية متعمدة». وبحسب ما ورد قامت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتحقيق كذلك. الاعتراف بالأزمة

ونشرت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية التي تديرها الدولة روايات متعددة للمسؤولين تعترف بنطاق الأزمة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية عن يونس بناهي نائب وزير الصحة قوله «بعد عدة حالات تسمم لطلبة في مدارس قم تبين أن بعض الناس يريدون إغلاق جميع المدارس وخاصة مدارس البنات».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، بيدرام باكاين، إن التسمم لم يأت من فيروس أو ميكروب. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

ووصف علي رضا منادي، عضو البرلمان الوطني وعضو في لجنة التعليم، حالات التسمم بأنها «متعمدة».

وقال، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن «وجود إرادة الشيطان في منع الفتيات من التعليم خطر جسيم ويعتبر نبأً سيئاً للغاية». «علينا أن نحاول العثور على جذور» لهذا.

إغلاق المدارس

وبالفعل، قام أولياء الأمور بسحب الطالبات من الفصول الدراسية، مما أدى في الواقع إلى إغلاق بعض المدارس في قم في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لتقرير صادر عن موقع إخباري إصلاحي مقره في طهران.

ويوم الثلاثاء، وقع هجوم آخر مشتبه به استهدف مدرسة للبنات في برديس على المشارف الشرقية لطهران.

صعوبة التحقق

وتأتي حالات التسمم في الوقت الذي لا يزال فيه الحصول على معلومات يمكن التحقق منها من إيران أمرًا صعبًا نظرًا للقمع ضد جميع المعارضة الناجم عن الاحتجاجات وتباطؤ الإنترنت الذي فرضته الحكومة.

حيث اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 95 صحفيا منذ بدء الاحتجاجات، وفقا للجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك.

وبشكل عام، أدت حملة القمع التي شنتها قوات الأمن إلى مقتل ما لا يقل عن 530 شخصًا واعتقال 19700 آخرين، وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران. الجماعات المتشددة

كما ربط السياسي الإصلاحي البارز عازار المنصوري هجمات التسمم المشتبه بها بالجماعات المتشددة، مشيرًا إلى الهجمات بالحامض في أصفهان: قلنا إن الهجمات بالحمض كانت منظمة. لقد قلت: أنت تزعج الرأي العام! «لو تم التعرف على عناصر الهجمات ومعاقبتهم في ذلك الوقت، لم تكن لتكتسح فتياتنا الأبرياء في المدارس».

ويشعر النشطاء بالقلق أيضًا من أن هذا قد يكون اتجاهًا جديدًا مزعجًا في البلاد.

قال هادي غيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك: «هذا تفكير أصولي للغاية يظهر في المجتمع». «ليس لدينا أي فكرة عن مدى انتشار هذه المجموعة، لكن حقيقة أنهم تمكنوا من تنفيذها في ظل مثل هذا الإفلات من العقاب أمر مقلق للغاية».

اعتداءات على النساء في إيران:

موجة من الهجمات بالحمض في 2014 حول أصفهان، في ذلك الوقت يُعتقد أن متشددين استهدفوا النساء.

كتبت جميلة كديور، وهي مشرع، وصحفية إصلاحية سابقة، في صحيفة «اطلاعات» بطهران: إن ما يصل إلى 400 طالب أصيبوا بالمرض في حالات التسمم. حذرت كديور من أن جماعات «المعارضة التخريبية» قد تكون وراء الهجمات.

ظهرت إمكانية «المتطرفين المحليين» الذين «يهدفون إلى استبدال الجمهورية الإسلامية بخلافة أو إمارة إسلامية متطرفه على غرار طالبان».

استشهدت كديور ببيان مفترض صادر عن جماعة تطلق على نفسها اسم «فدايين ولايات» قالت فيه «تعتبر دراسة الفتيات حراماً» وهددت «بنشر تسمم الفتيات في جميع أنحاء إيران» إذا ظلت مدارس الفتيات مفتوحة.

لم يعترف المسؤولون الإيرانيون بأي جماعة تُدعى فدايين ولايات.