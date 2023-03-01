شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو مدريد يقترب من ضم موهبة برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن أتليتكو مدريد بدأ في التخطيط من أجل ضم نجم برشلونة، لتدعيم صفوف الفريق الإسباني.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أتليتكو مدريد يرغب في ضم أداما تراوري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن تراوري أبلغ وكيله، برغبته في العودة لإسبانيا مرة آخرى.

وكان تراوري يلعب في صفوف برشلونة، ويلعب الآن في صفوف ولفرهامبتون، ولكنه لم يعد لاعبًا أساسيًا داخل الفريق الإنجليزي، لذلك يرغب في الرحيل عنه في الصيف القادم.

ويريد أتليتكو مدريد في تعزيز صفوف فريقه، بلاعبين سوف تنتهي عقودهم في الصيف القادم، لتدعيم صفوف الفريق الإسباني.

ويتواجد أتليتكو مدريد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 42 نقطة.