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تعليق ناري من مدرب ولفرهامبتون قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

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محمد الفلاح - قام لوبتيجي المدير الفني لفريق ولفرهامبتون، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ولفرهامبتون لمواجهة نظيره ليفربول، غدًا الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

وتحدث لوبتيجي خلال المؤتمر الصحفي: هذه هي المباراة الرابعة التي نلعبها ضدهم، لكن جميع المباريات الثلاث كانت مختلفة، علينا أننكون مستعدين لمباراة جديدة مدركين نقاط القوة في الفريق الذي أمامنا.

وتابع: لكي تكون قادرًا على التنافس مع ليفربول في آنفيلد، عليك أن تكون قريبًا جدًا من الكمال الكروي، لقد شاهدت المباراة الأخيرة التي خاضوها ضد ، لقد قدموا شوطًا أول رائعًا واستحقوا المزيد، لكن هذه كرة القدم.

وأردف: أنا متأكد من أننا سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم، مع لاعبين رائعين ومدرب رائع، لذا فإن أهم شيء هو التركيز وأن نكون قادرين على تقديم مباراة جيدة في جميع المراحل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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