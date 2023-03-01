شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من مدرب ولفرهامبتون قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام لوبتيجي المدير الفني لفريق ولفرهامبتون، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ولفرهامبتون لمواجهة نظيره ليفربول، غدًا الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

وتحدث لوبتيجي خلال المؤتمر الصحفي: هذه هي المباراة الرابعة التي نلعبها ضدهم، لكن جميع المباريات الثلاث كانت مختلفة، علينا أننكون مستعدين لمباراة جديدة مدركين نقاط القوة في الفريق الذي أمامنا.

وتابع: لكي تكون قادرًا على التنافس مع ليفربول في آنفيلد، عليك أن تكون قريبًا جدًا من الكمال الكروي، لقد شاهدت المباراة الأخيرة التي خاضوها ضد ريال مدريد، لقد قدموا شوطًا أول رائعًا واستحقوا المزيد، لكن هذه كرة القدم.

وأردف: أنا متأكد من أننا سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم، مع لاعبين رائعين ومدرب رائع، لذا فإن أهم شيء هو التركيز وأن نكون قادرين على تقديم مباراة جيدة في جميع المراحل.