شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصي بتفعيل الخدمات الصحية لأسر العاملين بالبريد ابتداء من مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل اللجنة وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم تطبيق توصية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الخدمات الصحية المقدمة لأسر العاملين بهيئة البريد.

واستعرضت النائبة مرثا محروس، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مشيرة إلى أنه يتعلق بعدم تطبيق توصية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الخدمات الصحية المقدمة لأسر العاملين بهيئة البريد.

وقالت إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تلقت الكثير من الشكاوى قبل نحو من العام بشأن الخدمات الصحية المقدمة لأسر العاملين بهيئة البريد على مستوى الجمهورية، وقامت اللجنة بحضور الجهات المعنية بمناقشة هذا الملف والتوافق مع ممثلي هذه الجهات حول أهمية وضع برامج صحية جديدة لأسر العاملين في ضوء الشكاوى التي تقدم بها العاملين، إلا أنه مع مرور نحو العام على هذا التوافق والذي تم إقراره في توصية رسمية من اللجنة للحكومة لم يحدث شيئ جديد ولا تزال الشكاوى ذاتها دون أي تقدم، وهو الأمر الذي يحتاج لمراجعة من جانب الجهات المعنية"، مطالبة بوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.

وبعد الاستماع لممثلي الحكومة، أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم الخدمات الصحية لأسر العاملين بهيئة البريد خلال شهر مارس 2023.