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الكرملين: بوتين لم يقل إنه سيترشح للرئاسة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقل حتى الآن ما إذا كان سيترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في في البلاد عام 2024.

وأضاف بيسكوف لصحيفة «إزفستيا» اليومية في موسكو في تعليقات نشرت، «إن بوتين ليس في مزاج الحملة الانتخابية؛ لأنه مشغول للغاية في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم الكرملين «لم نسمعه بعد يقول أي شيء عما إذا كان سيترشح أم لا. يعني هذا أن الأمر لا يزال مبكرا بعض الشيء».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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