شكرا لقرائتكم خبر الكرملين: بوتين لم يقل إنه سيترشح للرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقل حتى الآن ما إذا كان سيترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في في البلاد عام 2024.

وأضاف بيسكوف لصحيفة «إزفستيا» اليومية في موسكو في تعليقات نشرت، «إن بوتين ليس في مزاج الحملة الانتخابية؛ لأنه مشغول للغاية في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم الكرملين «لم نسمعه بعد يقول أي شيء عما إذا كان سيترشح أم لا. يعني هذا أن الأمر لا يزال مبكرا بعض الشيء».