اتهام 4 مسؤولين كوريين بترحيل صيادين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه مكتب الادعاء العام في كوريا الجنوبية الاتهام إلى 4 مسؤولين سابقين، بينهم وزراء، في حكومة الرئيس السابق مون جاي - إن، للاشتباه في تورطهم في ترحيل صيادين من كوريا الشمالية بالقوة عام 2019. وشمل الاتهام كلا من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي السابق تشونج إيوي يونج، ورئيس هيئة موظفي الرئاسة السابق نوه يونج - مين، والرئيس السابق لوكالة المخابرات الوطنية سوه هون، ووزير الوحدة السابق كيم يون - تشول. وقال المسؤولون، إن مكتب الادعاء العام بمنطقة سول المركزية، وجّه إليهم الاتهام فقط دون احتجازهم على ذمة الاتهامات التي شملت أيضا استغلالهم سلطاتهم.

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