إسرائيل تهدم منزلا فلسطينيا شمال القدس

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ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها «إن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن الفلسطيني، كما فرضت سلطات الاحتلال عليه غرامة قدرها 100 ألف شيقل».
ووفق الوكالة، «كان المواطن الفلسطيني هدم جزءا من منزله منتصف هذا الشهر على نفقته الخاصة، ولم يتبق منه سوى حائط خارجي أكملت آليات الاحتلال هدمه».
على صعيد آخر، أصيب العديد من الفلسطينيين أمس بجروح وحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية بيتا بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
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