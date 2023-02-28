البشير في العناية المركزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وسائل إعلام سودانية أمس بنقل الرئيس السابق عمر البشير إلى العناية المركزة في حالة خطرة.

وذكرت صحيفة «التيار» السودانية عبر صفحتها بموقع «فيس بوك» أنه تم إدخال «المخلوع» البشير العناية المكثفة، حيث وصفت حالته بـ «الخطيرة»، مشيرة إلى أن شقيق البشير طلب زيارته والمحكمة قبلت ذلك، ولفتت إلى أن محامي البشير عبدالرحمن خليفة أبلغ المحكمة اليوم بذلك.

ويخضع البشير حاليا للمحاكمة عن تهم تتعلق بفترة حكمه ومسؤوليته عن الانقلاب العسكري الذي قاده عام 1989، وتدهورت الحالة الصحية للبشير خلال الفترات السابقة التي خضع فيها للسجن والمحاكمة، ونقل أكثر من مرة من السجن إلى المستشفى للعلاج.

ولا يزال البشير رهن الاحتجاز في بلاده بعد الإطاحة به من السلطة، بعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني وتولى على إثر ذلك الجيش السوداني الحكم في أبريل 2019.

ووصف زعيم عسكري بارز في السودان الإطاحة بالسلطات المدنية قبل عامين بـ «الخطأ»، وقال الفريق محمد دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس الحاكم في السودان «إن الانقلاب أفاد سياسيا أنصار الرئيس السابق البشير».

واتهم قادة عسكريون بتقويض الانتقال إلى الحكم المدني بعد الإطاحة بالبشير في عام 2019، فيما ينظم نشطاء مؤيدون للديمقراطية احتجاجات على السلطات العسكرية دفاعا عن الحكم المدني.

ويواجه السودان اضطرابات اقتصادية وسياسية منذ عام 2021 عندما انتزع المجلس العسكري السلطة من الحكومة الانتقالية التي كان يقودها مدنيون.