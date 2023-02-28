القبض على 12 إرهابيا في 5 محافظات عراقية

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وقالت في بيان نشرته عبر حسابها بموقع فيس بوك أمس «إن ذلك جاء استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم نصب كمائن محكمة في محافظات بغداد والأنبار وميسان وكركوك وصلاح الدين».
وأشارت إلى القبض على المطلوبين في أقضية رمانة وعانة والمجر الكبير والشرقاط للساحلين الأيمن والأيسر وعامرية الفلوجة والدورة، لافتة إلى أنه تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانيا وأصوليا.
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