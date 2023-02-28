شكرا لقرائتكم خبر القبض على 12 إرهابيا في 5 محافظات عراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على 12 مطلوبا للقضاء وفق أحكام الإرهاب في خمس محافظات.

وقالت في بيان نشرته عبر حسابها بموقع فيس بوك أمس «إن ذلك جاء استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم نصب كمائن محكمة في محافظات بغداد والأنبار وميسان وكركوك وصلاح الدين».

وأشارت إلى القبض على المطلوبين في أقضية رمانة وعانة والمجر الكبير والشرقاط للساحلين الأيمن والأيسر وعامرية الفلوجة والدورة، لافتة إلى أنه تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانيا وأصوليا.