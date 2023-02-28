وكالة الأنباء اللبنانية تتعرض للسرقة

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وقال«إن السرقة شملت الخادم الذي يضم صور كل المناسبات منذ سنة 1961، إضافة لسرقة 5 أجهزة كمبيوتر من غرفة الأرشيف»، وأضاف «إن الموظفين فوجئوا، بأن باب الغرفة كان مفتوحا بالكسر والخلع والمحتويات مسروقة»، وأوضح أنه تم الاتصال بالقضاء المختص وبالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبوشرت التحقيقات والتحريات.. وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.
وأوضح المكاري أن السرقة شملت جزءا بسيطا من المجموعة الكاملة لأرشيف الصور»، مشددا على أن قاعدة معلوماته لا تزال محفوظة في الوزارة ولم تفقد، وأن تداعيات عملية السرقة معنوية ومادية معا»، واعتبر أن ما حدث يشكل جريمة بحجم الوطن، مشددا على أنه لن يدخر جهدا في مساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه. ويقع مقر الوكالة الوطنية للإعلام في نفس المبنى الذي يضم وزارتي الإعلام والسياحة وبجوار مبنى وزارة الداخلية والبلديات.
ويعاني لبنان من شغور رئاسي، عقب فشل مجلس النواب على مدار 11 جلسة في انتخاب رئيس للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون 31 أكتوبر الماضي، وتزامن ذلك مع أزمة سياسية عطلت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومته منذ مايو الماضي.
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